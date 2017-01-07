Укороченный этап Дакара-2017 выиграл Леб

Из-за непогоды организаторам ралли-рейда Дакар-2017 пришлось урезать дистанцию
Из запланированных 692 км гонщики преодолели всего 219 км, сообщает «Сегодня».
В гонках мотоциклов в 2017 году ни один из участников не побеждал более одного раза.
Вторую гонку в текущем рейде выиграл Себастьен Леб. Это позволило вернуться ему в первую тройку итогового зачета, который возглавил Стефан Петрансель, ставший только третьим.
А вот Жоан Барреда Борт занести этот этап себе в актив не может. Испанский гонщик получил штрав в один час за заправку в неположенном месте и в общей сложности теперь отстает от лидера генеральной классификации на 1 час и 12 минут.
Шестой этап запланирован 7 января. Вся гонка пройдет на территории Боливии. Пилоты отправятся из Оруро в Ла-Пас. Общая длина трассы оставит 786 км (772 км для грузовиков), спецучасток – 527 (513 для грузовиков).
Мотоциклы:
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) – 02:21:51
2. Паулу Гонсалвеш (Португалия, «Хонда") + 00:07:07
3. Адриен ван Беверен (Голландия, «Ямаха") + 00:07:29
Квадроциклы:
1. Кис Кулен (Голландия, «Баррен") – 02:57:43
2. Густаво Гальего (Аргентина, «Ямаха") + 00:07:06
3. Симон Витсе (Голландия, Ямаха) + 00:12:57
Внедорожники:
1. Себастьян Леб/Даниэль Элена (Франция/Монако, «Пежо") – 02:24:03
2. Нани Рома/Алекс Харо Браво (Испания, «Тойота") + 00:00:44
3. Стефан Петерансель/Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо") + 00:01:31
Мотовездеходы:
1. Равиль Маганов (Россия, «Полярис") – 03:48:38
2. Леонардо Торрес (Бразилия, «Полярис") + 00:29:54
3. Ли Донгшенг (Китай, «Полярис") + 00:40:34
Грузовики:
1. Жерард де Руй (Голландия, «Ивеко") – 02:39:12
2. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:11:58
3. Айрат Мардеев (Россия, КАМАЗ) + 00:14:04
Фото: Авторевю
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