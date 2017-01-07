Биатлонист из Латвии побил рекорд Бьорндалена

Латыш Илмарс Брицис стал абсолютным рекордсменом в истории биатлона
46-летний спортсмен стал самым возрастным участником Кубков мира, кто сумел финишировать в спринте в топ-60 и попасть в гонку преследования, сообщает «Сегодня».
Брицис превзошел самого Короля биатлона Уле-Эйнара Бьорндалена.
Легендарный норвежец, показавший в спринтерской гонке 32-й результат, на данный момент младше Илмарса почти на 4 года.
Соответственно на протяжении, как минимум, следующих четырех лет никто не сможет побить рекорд представителя Латвии.
Фото: vesti.ru
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Теги: Бьорндален, биатлон, рекорд
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