Форвард сборной Украины вернулся в «Донбасс»

Дмитрий Нименко продолжит карьеру в хоккейном клубе «Донбасс»

В период с 2011-го по 2013 год форвард уже защищал цвета донецкой команды, сообщает «Сегодня».

В составе «Донбасса-2» Нименко дважды становился чемпионом Украины.

Сезон-2016/17 Дмитрий начал в составе криворожского «Кривбасса». В свитере криворожан 28-летний нападающий провел 25 матчей и набрал 17 (7+10) очков при коэффициенте полезности «+1».

Будучи игроком второй команды «Донбасса», Дмитрий Нименко провел 73 матча в рамках регулярной части чемпионата и еще 10 – плей-офф раунда. За этот период он набрал 47 (17+30) очков.

В сезоне-2012/13 в составе национальной сборной Украины Нименко завоевал золотые медали чемпионата мира в Дивизионе 1В.

Фото: ХК «Донбасс»