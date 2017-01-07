Свитолина проиграла Плишковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал престижного турнира в Брисбене

В 1/2 турнира украинка в двух сетах уступила шестой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии – 2:6, 4:6, сообщает «Сегодня».

Возможно, наша теннисистка не успела как следует восстановиться после победы над первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.

В финале турнира Плишкова сразится с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Мугуруса отказалась от продолжения поединка после пяти геймов при счете 1:4 в пользу Корне.

Фото: «Комментарии»