Свитолина проиграла Плишковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал престижного турнира в Брисбене
В 1/2 турнира украинка в двух сетах уступила шестой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии – 2:6, 4:6, сообщает «Сегодня».
Возможно, наша теннисистка не успела как следует восстановиться после победы над первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.
В финале турнира Плишкова сразится с француженкой Ализе Корне, которая в полуфинале встречалась с испанкой Гарбинье Мугурусой.
Мугуруса отказалась от продолжения поединка после пяти геймов при счете 1:4 в пользу Корне.
Фото: «Комментарии»
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