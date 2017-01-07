ФИФА показала, как будет выглядеть награда лучшему футболисту года

ФИФА на своем официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе, сообщает «Сегодня».
Ведущими церемонии вручения станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль.
2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список вошли нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА.
Фото: twitter.com/FIFAcom
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