ФИФА показала, как будет выглядеть награда лучшему футболисту года

ФИФА на своем официальном сайте представила приз, который будет вручаться лучшему игроку мира по версии организации

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе, сообщает «Сегодня».

Ведущими церемонии вручения станут американская актриса Ева Лонгория и немецкий телеведущий Марко Шрейль.

2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список вошли нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА.

Фото: twitter.com/FIFAcom