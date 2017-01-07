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Украинская шахматистка не захотела ехать на турнир в Катар за свои деньги

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Музычук не участвовала в чемпионате мира по рапиду и блицу

Экс-чемпионка мира по шахматам Мария Музычук не участвовала в чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходил в Катаре, из-за недостаточного финансирования

Об этом рассказала сестра львовской шахматистки Анна Музычук, которая стала чемпионкой мира по рапиду и блицу в Катаре, сообщает «Сегодня».

«В Катар она решила не лететь, поскольку ей не оплачивали эти соревнования. Это решение приняла она, на нее я не имела никакого влияния. Я ей говорила, чтобы она ехала за свои средства, однако это ни на что не повлияло. Была бы Мария – были бы другие жеребьевки. И кто знает, как бы оно сложилось для меня», – рассказала Анна Музычук.

Напомним, львовянка Анна Музычук стала чемпионкой мира по рапиду и блицу во время мирового первенства, проходившей в декабре 2016 года в Катаре. На этих же соревнованиях чемпионом мира по рапиду стал известный львовский гроссмейстер Василий Иванчук.

Фото sochi2015.fide.com

 

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Теги: Музычук, Катар, шахматы

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