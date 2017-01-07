Дакар-2017 лишился еще одного победителя

Победитель ралли-рейда «Дакар» 2010 года испанец Карлос Сайнс-старший снялся с Дакара-2017 после аварии на четвертом этапе

Автомобиль Сайнса вылетел с трассы и несколько раз перевернулся, сообщает «Сегодня».

После осмотра автомобиля техническим персоналом был сделан вывод, что починить машину в отведенное время не удастся.

«Мы опустошены из-за снятия. Мы работали в хорошем темпе со старта ралли, наш автомобиль заметно прибавил по сравнению с машиной прошлого года. Я разочарован, что уже не смогу ничего извлечь из этого», – сказал Сайнс.

После третьего этапа Дакара-2017 двукратный чемпион мира по ралли Сайнс занимал второе место в зачете автомобилей.

Напмоним, ранее из-за различных проблем «Дакар"-2017 покинули действующий победитель в классе мотоциклы Тоби Прайс, а также двукратный победитель на внедорожниках Нассер Аль-Аттия.

Фото: Авторевю