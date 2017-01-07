Россиянин установил новый рекорд «Тур де Ски»

Сергей Устюгов добыл победу на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе
Россиянин стал быстрейшим в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем, сообщает «Сегодня».
Устюгов установил новый рекорд – выиграл в пяти первых гонках многодневки и обошел норвежца Мартина Йонсруда Сундбю, на счету которого было четыре первых места.
Серебряным призером состязаний стал француз Морис Манифика, который отстал от лидера забега на 0,4 секунды – 21:48.3.
Тройку сильнейших замкнул представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, который показал время 22.04.5.
Фото: Wikimedia
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Теги: Тур де Ски, рекорд, Устюгов
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