Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

Молодежная сборная США по хоккею (игроки не старше 20 лет) стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале команду Канады

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой американцев по буллитам со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 2:2, 0:0, 1:0), сообщает «Сегодня».

Голами в составе победителей в основное время отметились Чарли Макэвой (24-я минута), Киффер Беллоуз (30, 45) и Колин Уайт (48). У канадцев отличились Томас Шабо (5), Джереми Лозон (10), Николя Руа (42) и Матье Жозеф (45). Решающий буллит реализовал Трой Терри.

Американцы в четвертый раз в истории стали чемпионами мира среди молодежных команд. Ранее они побеждали в 2004, 2010 и 2013 годах.

Бронзовыми призерами турнира стали россияне, одолевшие в матче за третье место шведов – 2:1 (в овертайме).

Самым ценным хоккеистом ЧМ признан защитник сборной Канады Тома Шабо, который с 10 (4+6) очками стал самым результативным в своей команде. Капитан сборной России Кирилл Капризов с 12 (9+3) очками стал лучшим бомбардиром.

Фото: Flickr.com