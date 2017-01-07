НБА. «Кливленд» выиграл у «Бруклина"+ ВИДЕО

В регулярном матче чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» обыграл «Бруклин Нетс».

Матч проходил на паркете «Барклайс-центра» в Нью-Йорке и завершился со счетом 116:108 в пользу гостевой команды. Стоит отметить, что по ходу встречи перевес «Кавальерс» над соперником достигал до отметки в 24 очка.

Лучшими и самыми результативными в составе «Кливленд Кавальерс» стали Леброн Джеймс, набравший 36 очков. И 32 очка записал на свой счет, разыгрывающий Кайри Ирвинг, а в активе форварда Кевина Лава дабл-дабл - 17 очков и 13 подборов. У «Бруклина» больше других очков набрал Боян Богданович - 23, и еще 19 забросил Карис ЛеВерт.

Также вашему вниманию предлагается видеообзор поединка: