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Спорт

НБА. «Кливленд» выиграл у «Бруклина"+ ВИДЕО

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Джеймс и Ирвинг набрали на двоих 68 очков

В регулярном матче чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» обыграл «Бруклин Нетс».

Матч проходил на паркете «Барклайс-центра» в Нью-Йорке и завершился со счетом 116:108 в пользу гостевой команды. Стоит отметить, что по ходу встречи перевес «Кавальерс» над соперником достигал до отметки в 24 очка.

Лучшими и самыми результативными в составе «Кливленд Кавальерс» стали Леброн Джеймс, набравший 36 очков. И 32 очка записал на свой счет, разыгрывающий Кайри Ирвинг, а в активе форварда Кевина Лава дабл-дабл - 17 очков и 13 подборов. У «Бруклина» больше других очков набрал Боян Богданович - 23, и еще 19 забросил Карис ЛеВерт.

Также вашему вниманию предлагается видеообзор поединка:

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Теги: Бруклин Нетс, НБА, баскетбол

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