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Спорт

Реал Мадрид растоптал Гранаду

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Криштиану без гола с поля не ушел

Мадридский Реал не оставил шансов на успех своим гостям из Гранады.

Перед матчем чествовали уже 4-кратного обладателя Золотого Мяча по версии журнала France Football Криштиану Роналду, португалец вначале выслушал все поздравления от бывших игроков «Мадрида», таких как Рикарду Изексон дус Сантус Лейти более известного под именем Кака, затем взял слово Фабио Каннаваро, после чего из рук почетного Президента Реал Мадрида получил свою индивидуальную награду и поставил в ряд к своим, ранее заработанным трем мячам.

Безусловный фаворит встречи мадридский Реал с первых минут полностью забрал мяч под свой контроль. Из приятных новостей для украинского болельщика новостей стал выход Артема Кравца в основе гостей Мадрида.

Команда Кравца к большому сожалению всех ее поклонников не долго продержалась на ноль. На 12 минуте матча хозяева открыли счет Иско после передачи Бензема оказался на оперативном просторе и хлестко пробил, круглый прошел под рукой Гильерме Очоа, вратаря Гранады.

21 минута стала еще более печальной для «Граны», «Галактикос» удвоили свое преимущество, удалось это Кариму Бензема, но справедливости ради надо сказать, что форвард находился в положении вне игры. Француз первым оказался на добивании после того как мексиканец не смог зафиксировать сферу в своих руках.

27 минута на левом фланге Марсело раскачал Тито в штрафной гостей и отдал прекрасный навес, точно на голову Роналду, тому оставалось только вколотить игровой снаряд в сетку. Иско после зрячей передачи Модрича оформил дубль. И уже к 32 минуте счет в игре стал крупным столичный клуб в 4 раз расписался в воротах соперника.

Первый тайм мог стать еще более удачным для Франсиско Аларкона Суареса (Иско), но в этот раз вмешался вратарь Гранады и перевел мяч на угловой.

Во второй половине встречи в составе Реала произошли изменения вместо Тони Крооса вышел Хамес Родригес. На 58 минуте колумбиец сумел записать на свой счет полезное действие в виде – ассиста. Хамес со штрафного забросил мяч к дальней штанге ворот Очоа, а набегающий в нужную зону Каземиро замкнул передачу и переправил сферу в сетку ворот противника.

К 74 минуте статистика говорила сама за себя 13 ударов в створ у Королевского клуба и 0 подобных ударов у андалусийского клуба.

По итогу ничего непредсказуемого не произошло мадридцы спокойно расправились с Гранадой, а андалусийцы с кадровыми проблемами в составе остаются на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Сливочные же сохраняют отрыв от Барселоны в 6 очков.

Реал — Гранада 5:0
Голы: Иско, 12, 31, Бензема, 20, Роналду, 27, Каземиро, 58

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Начо, Марсело (Коэнтрау, 68) — Модрич, Каземиро, Кроос (Родригес, 46) — Иско (Асенсио, 51), Бензема, Роналду

Гранада: Очоа — Тито, Табану (Понсе, 77), Ломбан, Везу, Габриэл Силва — Бога (Буэно, 65), Сампер, Уче (Маркес, 60), Перейра — Кравец

Предупреждения : Каземиро — Сампер, Уче, Габриэл Силва, Табану

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Теги: чемпионат Испании, Гранада, Реал Мадрид, футбол

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