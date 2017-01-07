Китай может в будущем принимать матчи регулярного чемпионата НХЛ

Об этом поведал заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

Он сообщил, что НХЛ рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Поднебесной.

«Скорее всего, сначала речь пойдет о предсезонных играх, а затем, возможно проведение игр регулярного чемпионата. Мы работаем над возможностью потенциально начать реализацию этого плана уже в следующем году, и после визита в Китай мы будем знать намного больше о том, насколько это осуществимо», – передает слова Дэйли Sports.yahoo.com.

Билл Дэйли планирует посетить Китай в январе, где он будет рассматривать целесообразность проведения матчей НХЛ в этой стране.

В настоящий момент в Китае проходят игры Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поскольку в данном первенстве участвует пекинский «Куньлунь».