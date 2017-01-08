Украинская теннисистка пробилась в финал квалификации в Сиднее

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в финал квалификации на турнире WTA Premier в Сиднее
В матче второго раунда Бондаренко, посеянная под пятым номером, переиграла Мирьяну Лючич-Барони из Хорватии со счетом 3:6, 6:3, 6:3, сообщает «Сегодня».
За место в основной сетке Бондаренко поспорит с Наоми Броади из Великобритании.
Фото: sapronov-tennis.org.
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Теги: Бондаренко, теннис, Австралия
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