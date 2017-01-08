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Спорт

Шестой этап Дакара-2017 отменен

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Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас

Организаторы ралли-рейда «Дакар» приняли решение отменить шестой этап гонки из-за плохих погодных условий

Шестой этап должен был пройти между боливийскими городами Оруро и Ла-Пас и составить 786 км, сообщает «Сегодня».

«Решение было объявлено на вечернем брифинге, поскольку часть гоночных экипажей продолжала к тому времени находиться на трассе, а выслать к ним спецтехнику для эвакуации из-за погоды было невозможно, равно как и подготовить часть гоночного каравана к следующему соревновательному дню. К тому же трасса шестого этапа из-за пришедших в Боливию дождей оказалась практически непригодной для гонки. Таким образом, спортсменов ждут два дня отдыха подряд: 7 и 8 января», – говорится в пресс-релизе.

После пятого этапа зачет грузовиков возглавил голландец Жерар де Рой на Iveco. В зачете квадроциклов лидирует француз Симон Витсу.

Фото: Авторевю

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Теги: Боливия, Дакар, ралли

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