Обидчица Свитолины выиграла турнир в Австралии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов
Третья ракетка турнира Плишкова в финале разгромила француженку Ализе Корне со счетом 6:0, 6:3, сообщает «Сегодня».
Плишкова завоевала в Брисбене свой первый титул WTA в сезоне в одиночном разряде и седьмой в карьере.
Напомним, что в полуфинале Плишкова обыграла Элину Свитолину.
Фото: «Комментарии»
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