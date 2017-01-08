Обидчица Свитолины выиграла турнир в Австралии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 890 тысяч долларов

Третья ракетка турнира Плишкова в финале разгромила француженку Ализе Корне со счетом 6:0, 6:3, сообщает «Сегодня».

Плишкова завоевала в Брисбене свой первый титул WTA в сезоне в одиночном разряде и седьмой в карьере.

Напомним, что в полуфинале Плишкова обыграла Элину Свитолину.

Фото: «Комментарии»