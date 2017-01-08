Полузащитник «Динамо» не смог присоединиться к новой команде

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев до сих пор не прибыл в расположение немецкого «Эрцгебирге», о переходе футболиста в который информация появилась в начале недели
Немецкий клуб находится на сборах в Испании, и 24-летний хавбек не смог въехать в страну из-за проблем с рабочей визой, сообщает «Сегодня».
Калитвинцев в последний момент передумал, решив отказаться от выступлений во второй Бундеслиге. При этом неизвестно, останется ли 24-летний хавбек в одесском клубе или продолжит карьеру в другом месте.
Фото: Instagram
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Теги: Калитвинцев, футбол, Эрцгебирге
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