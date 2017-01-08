Россияне вели слежку за главой WADA

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал, что во время расследования допинг-скандала в России за ним велась слежка

«Все это было словно из истории про шпионов», – заявил Макларен, сообщает «Сегодня».

По словам канадского юриста, слежка велась за персоналом, рабочими компьютерами и студентами, с которыми он работает в университете.

Макларен заявил, что расследование было очень сложным, и что сначала он не поверил в историю Григория Родченкова, передавшего WADA данные о работе в московской лаборатории.

Ричард Макларен – автор доклада о массовом допинге в российском спорте. В результате его доклада были перепроверены пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи, часть из которых оказались положительными.

Фото: «Сегодня».