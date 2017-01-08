Украинка снялась с турнира в Сиднее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сыграет на сиднейском турнире серии Premier с призовым фондом в $710900

Причиной тому стала вирусная инфекция, которую уроженка Одессы подхватила на берегах Зеленого континента, сообщает «Корреспондент.net».

Отметим, что на состязании Элина должна была стартовать матчем с Олимпийской чемпионкой Моникой Пюиг.

Эта встреча могла бы стать уже второй между теннисистками за две недели. Напомним, что на первом турнире сезона в Брисбене Свитолина в первом же матче столкнулась с пуэрториканкой, и справилась с ней достаточно непринужденно (6:3, 6:3).

В целом тот турнир стал успешной для нашей теннисистки, добравшейся до полуфинала и при этом попутно обыграв первую ракетку мира Анжелик Кербер.

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