Отобранный у России этап Кубка мира по биатлону пройдет в Финляндии

Восьмой этап Кубка мира по биатлону, который предварительно должен был состояться в Тюмени, перенесен в финский Контиолахти

Российская сторона сама отказалась от проведения соревнований в Тюмени после публикации второго части доклада канадского профессора Ричарда Макларена, который один за другим изобличает российских спортсменов в употреблении допинга, сообщает «Корреспондент.net».

Восьмой этап Кубка мира запланирован на 6-12 марта и финская сторона будет полностью готова к таким изменениям в календаре.

Фото: kontiolahtibiathlon.com