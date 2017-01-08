Восьмой этап Кубка мира по биатлону, который предварительно должен был состояться в Тюмени, перенесен в финский Контиолахти
Российская сторона сама отказалась от проведения соревнований в Тюмени после публикации второго части доклада канадского профессора Ричарда Макларена, который один за другим изобличает российских спортсменов в употреблении допинга, сообщает «Корреспондент.net».
Восьмой этап Кубка мира запланирован на 6-12 марта и финская сторона будет полностью готова к таким изменениям в календаре.
Фото: kontiolahtibiathlon.com
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
18:52
|
18:37
|
18:11
|
18:06
Отобранный у России этап Кубка мира по биатлону пройдет в Финляндии
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0