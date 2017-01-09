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Украинские биатлонисты провалили масс-старт на этапе Кубка мира

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Украинские биатлонисты провалили масс-старт

Интересным выдался мужской масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

Два промаха на третьей стрельбе лидера сезона Мартена Фуркада закрутили интригу до предела, сообщает «Сегодня».

На четвертую стрельбу первыми приехали Бьорндаллен и Лессер. Они по разу промазали и ушли на штрафной круг, а в этом время Фуркад чисто отстрелялся и догнал лидеров.

Мартен сразу же ускорил темп, пытаясь сбросить преследователей. Однако за ним увязался так же отстрелявший чисто Шемпп.

Увлекшись «кошкой-мышкой» Фуркад и Шемпп упустили из виду Лессера, который настиг лидеров перед финишем.

Спурт завершился победой Шемппа, а второе место фотофиниш отдал Лессеру.

Украинские биатлонисты провалили масс-старт, оказавшись в третьем десятке.

Результаты масс-старта:
1. Симон Шемпп (Германия) – 38.30,9 (0+0+1+0)
2. Эрик Лессер (Германия) – +0,4 (0+0+0+1)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +0,4 (0+0+2+0)
...
23. Сергей Семенов (Украина) – +2.15,2 (1+3+0+1)
25. Владимир Семаков (Украина) – +2.20,3 (0+1+0+1)
27. Дмитрий Пидручный (Украина) – +2.43,3 (1+1+1+0)

Фото: Biathlon.com.ua.

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Теги: гонка, биатлон, Украина

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