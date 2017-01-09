Украинская теннисистка вышла в основную сетку турнира в Сиднее

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее с призовым фондом 776 тысяч долларов
В финале квалификации Бондаренко без труда обыграла британку Наоми Броди – 6:1, 6:1, сообщает «Сегодня».
В первом круге основного турнира наша теннисистка сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.
Фото: sapronov-tennis.org.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Бондаренко, теннис, Австралия
Последние новости
|
19:27
|
18:10
|
17:02
|
16:52
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0