Украинская теннисистка вышла в основную сетку турнира в Сиднее

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла в основную сетку турнира в Сиднее с призовым фондом 776 тысяч долларов

В финале квалификации Бондаренко без труда обыграла британку Наоми Броди – 6:1, 6:1, сообщает «Сегодня».

В первом круге основного турнира наша теннисистка сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.

Фото: sapronov-tennis.org.