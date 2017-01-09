Рыбка и Селезнев дебютировали с поражения

Вратарь Александр Рыбка и форвард Евгений Селезнев дебютировали за турецкий «Карабюкспор»
Они вышли в стартовом составе на товарищеский матч против клуба «Аланьяспор», сообщает «Сегодня».
Несмотря на то, что «Карабюкспор» первым открыл счет (на 18-й минуте отличился Лазаревич), команда украинцев потерпела разгромное поражение – 1:4.
Фото: Facebook
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Теги: Селезнев, Рыбка, футбол, Карабюкспор
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