Рыбка и Селезнев дебютировали с поражения

Вратарь Александр Рыбка и форвард Евгений Селезнев дебютировали за турецкий «Карабюкспор»

Они вышли в стартовом составе на товарищеский матч против клуба «Аланьяспор», сообщает «Сегодня».

Несмотря на то, что «Карабюкспор» первым открыл счет (на 18-й минуте отличился Лазаревич), команда украинцев потерпела разгромное поражение – 1:4.

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