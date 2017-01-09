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Спорт

Месут Езил вскоре может заключить новый контракт

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Месут Езил, фото Kiker

Полузащитник лондонской команды готов подписать новое соглашение и уже дал знать об этом руководству.

Теперь же хавбек ждет ответных действий со стороны своего клуба.

В интервью изданию Kicker 28-летний созидатель атак Канониров и сборной Германии сообщил, что будет счастлив продлить свои отношения с Арсеналом, но только в том случае если клуб прояснить ситуацию с будущим главного тренера Арсена Венгера, чей собственный контракт истекает летом сего года.

«Я прекрасно себя чувствую в Арсенале, и я дал знать клубу, что буду готов заключить новый контракт. Фанаты хотят, чтобы я остался, и теперь это зависит лишь от клуба. Клуб знает, что Арсен Венгер — главная причина, почему я здесь. Именно он пригласил меня сюда, именно он оказывает мне доверие. Клуб также знает, что я хочу ясности с будущим тренера», - сказал Езил.

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Теги: футбол, Езил, Арсенал, АПЛ

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