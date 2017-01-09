НБА. «Финикс» проиграл «Кливленду» + ВИДЕО

В матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» переиграл на выезде «Финикс Санз».
Чемпион НБА прошлого сезона разобрался с хозяевами паркета игра завершилась со счетом 120:116.
Первую половину встречи «Кавальерс» закончили с перевесом в 16 очков. После перерыва «Финикс» восстановил равновесия и выровнял игру, но так и не сумели уйти от поражения, хуже проведя заключительный период матча.
Самыми результативными игроками на площадке стали Девин Букер из «Санз» и Леброн Джеймс из «Кливленда» на счету которых по 28 набранных очков. Также в составе победившей стороны надо отметить Кайри Ирвинга внесшего себе в актив 27 очков и оформившего дабл-дабл Кевина Лава - 25 очков и 10 подборов.
Украинец Алексей Лэнь провел на паркете 6 минут за это время успел отметиться - 2 набранными очками и 1 блок-шотом.
Видеообзор поединка вашему вниманию:
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Теги: баскетбол, НБА, Финикс Санз, видео
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