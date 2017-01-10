Игрок «Реала» стал лучшим футболист года по версии ФИФА

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе
В 2016 году Роналду в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, сообщает «Сегодня».
В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.
Ранее он получил от France Football награду «Золотой мяч».
На награду претендовал лучший игрок и бомбардир Евро-2016 француз Антуан Гризманн, представляющий «Атлетико».
Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана американка Карли Ллойд. 34-летняя футболистка во второй раз подряд признана ФИФА лучшей футболисткой планеты.
Фото: clubstavok.com.
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