Игрок «Реала» стал лучшим футболист года по версии ФИФА

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан игроком года во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе

В 2016 году Роналду в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, сообщает «Сегодня».

В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.

Ранее он получил от France Football награду «Золотой мяч».

На награду претендовал лучший игрок и бомбардир Евро-2016 француз Антуан Гризманн, представляющий «Атлетико».

Лучшей футболисткой года по версии ФИФА признана американка Карли Ллойд. 34-летняя футболистка во второй раз подряд признана ФИФА лучшей футболисткой планеты.

Фото: clubstavok.com.