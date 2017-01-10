Румынский футбольный гранд будет переименован

Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали сообщил, что клуб в скором времени будет переименован в «Стар»
Ранее румынский суд удовлетворил иск министерства обороны, которое потребовало запретить использование товарного знака «Стяуа», сообщает «Сегодня».
В 1947 году клуб был основан как армейский, а в 2004 перешел под контроль Бекали.
После этого министерство обороны заявило, что подаст еще один иск на 37 миллионов евро.
«Смена названия произойдет в течение трех-четырех месяцев, – сказал Бекали. – УЕФА не будет иметь с этим проблем. Мы станем клубом «Стар».
Фото: «Сегодня».
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