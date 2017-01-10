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Спорт

В России 12 хоккеистов из-за отравления оказались в больнице

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Госпитализированы 12 хоккеистов, администратор и массажист команды

На официальном сайте новокузнецкого «Металлурга» появилась информация о том, что запланированная тренировка «Кузнецких медведей» в Тюмени была отменена из-за проблем со здоровьем 12 игроков команды, выступающей в МХЛ 

В настоящий момент в местной больнице с подозрением на острый гастроэнтерит находятся 12 игроков, администратор и массажист команды, сообщает «Сегодня».

«Первые жалобы на самочувствие со стороны ребят появились около 4 часов утра 8 января, – приводит пресс-служба новокузнецкого клуба слова главного тренера «Кузнецких медведей» Александра Китова. – Сначала это были единичные случаи, но к 8 часам утра к доктору нашей команды стало обращаться все больше человек. После того как симптомы заболевания при приеме лечебных средств не исчезли, решили вызывать «скорую помощь». По состоянию на 17.00 по новокузнецкому времени госпитализированы 12 хоккеистов, администратор и массажист команды. Не исключено, что 4-5 дней ребята будут находиться в стационаре – так говорят врачи. Проверяется и качество питания, и другие моменты».

Фото: metallurg-nk.ru

 

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Теги: хоккей, отравление, Россия, Металлург

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