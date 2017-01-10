В символическую сборную ФИФА попали игроки четырех клубов

Во время торжественной церемонии вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе была названа символическая сборная прошедшего года

В нее вошли пять игроков мадридского «Реала», четыре футболиста «Барселоны» и по одному из «Баварии» и «Ювентуса», хотя в прошлом сезоне Дани Алвес еще представлял «сине-гранатовых», сообщает «Сегодня».

Игроки каталонского клуба мероприятие проигнорировали, сославшись на подготовку к ответственному матчу Кубка Испании.

Не оказалось в команде лучшего игрока Евро-2016 француза Антуана Гризманна, а также его соотечественника самого дорогого футболиста мира Поля Погба из «МЮ».

Полностью сборная года выглядит следующим образом: Мануэль Нойер, Дани Алвес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес, Криштиану Роналду.

Фото: сайт ФК «Металлист»