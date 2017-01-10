Украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла 13 место в обновленном рейтинге WTA
Украинка сумела улучшить свои позиции и теперь занимает 13 место, сообщает «РБК-Украина».
Это пока что наивысший результат в истории украинского тенниса.
Обновленный рейтинг WTA:
1. (1) Анжелик Кербер - 8875 (рейтинговых очков)
2. (2) Серена Уильямс - 7080
3. (3) Агнешка Радваньска - 5420
4. (4) Симона Халеп - 5257
5. (6) Каролина Плишкова - 4970
6. (5) Доминика Цибулкова - 4875
7. (7) Гарбин Мугуруса - 4420
8. (8) Мэдисон Киз - 4137
9. (9) Светлана Кузнецова - 4115
10. (10) Йоханна Конта - 3690
...
13. (14) Элина Свитолина - 2895
Напомним, на недавнем турнире Свитолина сумела переиграть первую ракетку мира Кербер.
Фото:«РБК-Украина».
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