Украинская теннисистка установила новый рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла 13 место в обновленном рейтинге WTA

Украинка сумела улучшить свои позиции и теперь занимает 13 место, сообщает «РБК-Украина».

Это пока что наивысший результат в истории украинского тенниса.

Обновленный рейтинг WTA:

1. (1) Анжелик Кербер - 8875 (рейтинговых очков)

2. (2) Серена Уильямс - 7080

3. (3) Агнешка Радваньска - 5420

4. (4) Симона Халеп - 5257

5. (6) Каролина Плишкова - 4970

6. (5) Доминика Цибулкова - 4875

7. (7) Гарбин Мугуруса - 4420

8. (8) Мэдисон Киз - 4137

9. (9) Светлана Кузнецова - 4115

10. (10) Йоханна Конта - 3690

...

13. (14) Элина Свитолина - 2895

Напомним, на недавнем турнире Свитолина сумела переиграть первую ракетку мира Кербер.

Фото:«РБК-Украина».