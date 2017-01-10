Украинский вратарь получил тяжелую травму

Повреждение, полученное экс-голкипером «Динамо» Александром Рыбкой в первом же матче за «Карабюкспор», оказалось тяжелым
Футболист сейчас вынужден передвигаться на костылях и пропустит ориентировочно 4-6 недель, сообщает «Сегодня».
Напомним, «Карабюкспор» с украинцем в стартовом составе потерпел разгром в товарищеском поединке против «Аланьяспора» (1:4).
Рыбка пропустил только один мяч, после чего был заменен по причине вероятного повреждения.
Фото: ФК «Карабюкспор»
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Теги: Карабюкспор, Рыбка, футбол, травма
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