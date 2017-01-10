Чемпион Формулы 1 включен в «Зал славы» немецкого спорта

Семикратный чемпион мира в Формуле 1 Михаэль Шумахер включен в «Зал славы» немецкого спорта
Издание Bild и Министерство спорта Германии провели традиционный опрос, в котором поучаствовали более 177 тысяч немецких любителей спорта, сообщает «Сегодня».
67 процентов проголосовавших выбрали из пятерки финалистов на включение в «Зал славы» Шумахера, который продолжает лечение после тяжелой травмы головы, полученной три года назад на горнолыжном курорте.
Среди женщин в «Зал славы» была включена биатлонистка Магдалена Нойнер, которая завершила карьеру. 29-летняя спортсменка набрала 48 процентов голосов.
Шумахер и Нойнер стали 103-м и 104-м членами «Зала славы» немецкого спорта.
Фото: Instagram
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