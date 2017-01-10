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Форвард «Манчестер Юнайтед» выиграл суд у тренера

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Карлссон обвинил Ибрагимовича в том, что тот употреблял допинг

Окружной суд Вэрмланда 9 января признал виновным в распространении клеветы бывшего тренера сборной Швеции по легкой атлетике Ульфа Карлссона, который заподозрил форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в приеме допинга

«Даже если само высказывание не содержит прямого утверждения, что Златан Ибрагимович находился под воздействием допинга, суд нашел, что сделанное в определенном контексте заявление не могло пониматься иначе, как то, что Ибрагимович употреблял допинг во время выступлений за «Ювентус», – гласит решение суда, сообщает «Сегодня».

Карлссон должен заплатить штраф в размере 24 тыс. шведских крон, или $2650. В начале апреля 2016 года он обвинил Ибрагимовича в том, что тот употреблял допинг во время выступлений за итальянский «Ювентус».

Согласно заявлениям тренера, Ибрагимович за шесть месяцев пребывания в клубе увеличил свою мышечную массу на 10 кг, что невозможно без использования запрещенных веществ. Позднее в открытом письме тренер извинился перед футболистом.

Ибрагимович выступал за «Ювентус» с 2004 по 2006 год и стал в его составе двукратным чемпионом Италии (впоследствии туринский клуб был лишен титулов из-за скандала с договорными матчами).

Летом 2016 года Ибрагимович перешел в «Манчестер Юнайтед», за который провел 25 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три результативные передачи.

Фото: manutd.com.

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Теги: тренер, допинг, суд, Ибрагимович

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