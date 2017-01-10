Вратарь «Флориды» вышел на пятое место в НХЛ по числу побед

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых Александр Овечкин набрал 999-е очко в карьере и сравнялся с Морисом Ришаром по числу голов, а вратарь «Флориды» Роберто Луонго вышел на пятое место в истории НХЛ по числу побед

«Флорида» выиграла у «Нью-Джерси» со счетом 3:0, сообщает «УНИАН».

Роберто Луонго с четвертой попытки одержал 448-ю победу в карьере и вышел на пятое место в истории лиги. 37-летний голкипер отразил все 28 бросков и обошел Терри Савчука по числу побед. Это его первый шатаут в сезоне и 73-й в карьере (11-й результат в истории НХЛ).

«В данный момент я хочу побеждать. Наша задача - попасть в Кубок Стэнли, на чем я и сконцентрирован, - сказал после игры Луонго. - Про все остальное будем думать, когда все дела будут сделаны, а слова сказаны».

Победу «Пэнтерз» принес гол Райли Смита в большинстве в первом периоде. Юсси Йокинен и Винсент Трочек забивали уже в пустые ворота в концовке.

Александр Овечкин стал главным героем встречи в Монреале, где «Вашингтон» обыграл хозяев льда со счетом 4:1. Нападающий «Вашингтона» забил гол и отдал две передачи, таким образом остановившись в шаге от 1000 очков за карьеру и по числу голов (544) сравнявшись на 29-м месте в истории лиги с Морисом Ришаром.

Овечкин, шесть раз выигрывавший «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер сезона, в том числе в последние четыре года, догнал Ришара в Монреале, где тот выступал в 1940-е и 1950-е годы.

«Приятно войти в историю и сравняться с легендой, - сказал Овечкин после матча. - У меня еще много времени впереди, так что буду стараться по полной».

В среду в матче против Сидни Кросби и «Питтсбург Пингвинз» Овечкин может достичь рубежа в 1000 очков.

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