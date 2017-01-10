МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Спорт

Ребров назвал имя первого новичка на сборах «Динамо»

0

Ребров уже всеми мыслями в работе

За четыре дня до выхода динамовцев из отпуска главный тренер команды Сергей Ребров уже всеми мыслями в работе, строя планы на подготовительный период и вторую часть сезона

«По работе соскучился, хотя я не могу сказать, что в отпуске вообще ничего не делал. Думаю, что любой тренер, любой игрок может отдохнуть, поваляться на пляже, дней пять, максимум неделю, а потом начинается так называемый активный отдых. Но перезагрузка, конечно, была нужна», - сказал Ребров, сообщает «Сегодня».

«Подготовительные сборы это очень ответственный момент, по ходу которого нельзя ничего упустить. Раньше, во время моей игровой карьеры, считалось, что на сборах важно заложить фундамент функциональной готовности, но время не стоит на месте. В течение такого длительного периода у тренера появляется возможность не только для того, чтобы подготовить игроков физически, но и для того, чтобы объяснить футболистам, что именно ты от них хочешь. Постараться донести до них, как быть командой на поле, какая у кого роль и как ее правильно выполнять. А дать большой кусок физической работы – это, наверное, очень просто. Мы всегда что-то корректируем, а сейчас, когда наши болельщики ждут от нас более яркой игры, уделили достаточно времени анализу того, что произошло. Почему именно так произошло. Почему на этом же отрезке сезона в прошлом году у нас было 12 пропущенных мячей, а сейчас – 28», - сказал тренер.

«Мы постоянно работаем над тактикой, но в последнее время нас покинуло много иностранных исполнителей. Впрочем, сейчас во всех командах Украины похожая ситуация, и шанс себя проявить предоставляется молодым ребятам, у которых есть желание работать и стремление учиться. Мы тоже все надеемся на наших дублеров, и будем давать им возможность себя показать. В Испании они будут базироваться недалеко от первой команды, и мы планируем просматривать каждую их игру, а также некоторые тренировки. В случае необходимости, всегда можем привлечь к работе с «основой» нужного нам исполнителя. Что касается новичков на сборах, на данный момент могу назвать фамилию Романа Яремчука. По остальным ребятам сейчас решаем», – рассказал Ребров.

Фото: «Комментариям».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Сергей Ребров, динамо, футбол

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Полузащитника «Динамо» обокрали в Парагвае

Полузащитника «Динамо» обокрали в Парагвае

"> Полузащитник «Динамо» переходит в чемпионат Германии

Полузащитник «Динамо» переходит в чемпионат Германии

"> Нигерийский полузащитник покинул «Динамо»

Нигерийский полузащитник покинул «Динамо»

"> «Динамо» продлило контракт с одним из лучших бомбардиров

«Динамо» продлило контракт с одним из лучших бомбардиров

Загрузка...

Последние новости

12:38

DJI купила контрольный пакет акций Hasselblad

12:37

Стало известно, из-за чего Ту-154 рухнул в Черное море

12:33

Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» получили специальную награду от ФИФА

12:22

Украинская теннисистка с победы стартовала на турнире в Австралии

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Под Харьковом в электричке ограбили пассажира

Под Харьковом в электричке ограбили пассажира »

Донбасс

Мариуполец избил полицейского в форме за замечание по поведению

Мариуполец избил полицейского в форме за замечание по поведению »

Одесса

Пограничник насмерть замерз во время снежной бури в Одесской области

Пограничник насмерть замерз во время снежной бури в Одесской области »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.