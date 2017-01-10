Российский чемпион Европы по боксу погиб в ДТП

Три человека, среди которых боксер Денис Янкин, погибли в ДТП на 16-м километре автодороги Чугунаш-Шерегеш в Кемеровской области
«Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии – их друг, приезжавший в гости», – сообщили в администрации, сообщает «Сегодня».
Водителю было 28 лет, Янкину – 37, третьему погибшему – 35. Уточняется, что мужчины ехали на автомобиле Lada Granta. Водитель машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Янкин – мастер спорта международного класса, становился чемпионом Европы.
Фото: kuzbass-today.ru
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