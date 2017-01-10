Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в новом формате

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд

Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник, сообщает «Сегодня».

Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года.

Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно.

Фото: сайт ФК «Металлист»