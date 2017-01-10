Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в новом формате

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд
Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник, сообщает «Сегодня».
Новый формат будет действовать, начиная с чемпионата мира 2026 года.
Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно.
Фото: сайт ФК «Металлист»
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