Российская теннисистка сыграет первый турнир после дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля на турнире в немецком Штутгарте
Победительница пяти турниров «Большого шлема» Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония, сообщает «Сегодня».
Позже Спортивный арбитражный суд сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года.
«Я очень рада, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к своему любимому делу», – сказала россиянка.
Матчи основной сетки турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов, пройдут с 24 по 30 апреля.
Фото: russianamerica.com.
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Теги: Шарапова, теннис, дисквалификация
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