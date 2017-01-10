Австралийского теннисиста дисквалифицировали на семь лет

Австралийский теннисист Ник Линдаль наказан за попытку организовать договорной матч

28-летний спортсмен оштрафован на 33 тысячи евро, а также дисквалифицирован на семь лет, сообщает «Сегодня».

Он оштрафован на 695 евро австралийскими властями за коррупцию.

Линдаль ушел из профессионального тенниса в 2013 году.

Фото: Network Ten