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Спорт

LFP обжалует решение ФИФА о расширении ЧМ

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LFP подаст жалобы в суды Брюсселя и Ньона

Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) намерена обжаловать решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионатов мира до 48 сборных

Об этом намерении глава LFP Хавьер Тебас лично сообщил президенту ФИФА Джанни Инфантино, сообщает «Сегодня».

LFP подаст жалобы в суды Брюсселя и Ньона.

Ранее Тебас раскритиковал методы работы Инфантино, назвав неприемлемым расширение числа участников чемпионатов мира, а также возмутившись тем, что интересы лиг не были соблюдены.

Фото: «Сегодня».

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Теги: LFP, футбол, ФИФА, чемпионат

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