Овечкин: «Приятно войти в историю»

В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил 999-е очко в своей заокеанской карьере.

Это произошло в игре против "Монреаль Канадиенс» команда россиянина обыграла соперника со счетом 4:1. Сам же капитан «Вашингтона» в этой встрече отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

"Это значит, что я становлюсь старше. Я помню свой первый сезон, свою первую игру, как будто она была пять минут назад. Время идет вперед и идет очень быстро. Так что надо наслаждаться каждой секундой, каждым моментом и стараться совершить что-то особенное.

Приятно войти в историю, приятно повторить достижение легенды. Я собираюсь играть еще много лет и буду очень стараться». - передает слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.