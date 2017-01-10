Во Франции подвели итоги Евро-2016

Проведение чемпионата Европы 2016 года обеспечило Франции экономический прирост в размере 1,2 миллиарда евро в экономику страны

По данным Центра по вопросам права и экономики спорта, континентальный футбольный турнир привлек 2,5 миллиона болельщиков на стадионы, а также 600 тысяч туристов из-за рубежа, сообщает «Сегодня».

Проведение Евро-2016 гарантировало 74,3 миллиона евро дополнительных налоговых поступлений для государства.

В связи с этим французы с оптимизмом смотрят на возможность проведения Олимпиады в 2024 году. Исследование института считает, что Игры в Париже могут обеспечить 10,7 млрд. евро в виде экономической выгоды и создать более 250 тысяч рабочих мест во французской столице и регионе.

Столица Олимпиады-2024 станет известна 15 сентября 2017 года во время 130-й сессии МОК в Лиме, Перу.

Фото: zik.ua