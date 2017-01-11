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Спорт

Манчестер Юнайтед побеждает Халл Сити в полуфинале Кубка Лиги

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Маруан Феллайни забил второй гол в матче, фото Manutd.com

Команда Жозе Моуриньо переиграла гостей в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Перед встречей Халл Сити подходил не в лучшем состоянии, во-первых, на тренерском мостике недавно произошли изменения, а во-вторых команда испытывала кадровые проблемы, из-за травм не могли принимать участия в игре основные футболисты «Тигров» - Майкл Доусон и Джейк Ливермор. В стане «Манчестера» не было никаких проблем, разве что отсутствовал по причине болезни Златан Ибрахимович, но к матчу в Премьер-лиге против Ливерпуля, швед должен поправится.

На первых минутах матча пришлось войти в игру вратарю Халл Сити Элдену Якуповичу, он отразил удар Хуана Маты. Уже к 14 минуте Халлу пришлось делать вынужденную замену, после столкновения между Полем Погба и Маркусом Хенриксоном, пострадал последний и был вскоре заменен на Абеля Эрнандеса. Манкунианцы с первых минут завладели инициативой и стали наносить удар за ударом, но к сожалению их поклонников, все выстрели проходили мимо цели.

На 28 минуте мощный удар получился у Поля Погба не без труда, но вратарь перевел сферу за лицевую линию. Начиная где-то с 30 минуты игры Халл Сити стал огрызаться и им удалось немного отодвинуть мяч от собственных ворот. Первый тайм завершился с нулями на табло общий перевес «Красных дьяволов» был довольно ощутим, но воплотить свое игровое преимущество в гол, так и не сумели.

Во второй половине игры на 51 минуте Уэйн Руни обязан был открывать счет в игре, но игровой снаряд предательски прошел в сантиметрах от дальней штанги ворот боснийца Якуповича. 56 минута и Валенсия забрасывает мяч в штрафную, Генрих Мхитарян со второго этажа сбрасывает мяч под удар, а Хуан Мата распечатывает ворота голкипера «Тигров».

На 73 минуте французский полузащитник Поль Погба имел возможность удвоить преимущество МЮ, но со штрафного с 23 метров круглый угодил в штангу. Вышедший на замену футболист с пышной шевелюрой Маруан Феллайни изменил счет на табло, после его точного удара головой перевес достиг показателя в 2 мяча.

Таким образом Манчестер Юнайтед побеждает Халл Сити на Олд Траффорд с итоговым результатом 2-0, однако подопечных Жозе Моуриньо еще ожидает ответный поединок на арене Халла - «Кей Си Стэдиум».

Манчестер Юнайтед — Халл Сити 2:0
Голы: Мата, 56, Феллаини, 87

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан — Эррера, Погба — Мата (Феллаини, 79), Руни (Мартиаль, 59), Мхитарян (Лингард, 71) — Рэшфорд

Халл Сити: Якупович — Мейлер, Магуайр, Хаддлстоун, Робертсон — Хенриксен (Эрнандес 20), Мэйсон, Клукас, Таймон (Уир, 90+1) — Снодграсс, Диоманде (Мэлони, 75)

Предупрежден:  Магуайр

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Теги: футбол, Кубок лиги, Англия, Манчестер Юнайтед, Халл Сити

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