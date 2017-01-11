Бывший игрок «Шахтера» принял предложение «Зенита»

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Тимощук принял предложение «Зенита» войти в тренерский штаб российской команды

10 января Анатолий отправился на первый сбор основного состава «Зенита» в Дубай, сообщает «Сегодня».

Соглашение Тимощука будет рассчитано на полтора года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» находится на стадии переговоров с Тимощуком по поводу его перехода в тренерский штаб Мирчи Луческу.

37-летний футболист выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах.

Напомним, что экс-капитан сборной Украины провел 144 матча в футболке национальной команды.

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