Российский боец нокаутировал соперника за три секунды (ВИДЕО)

Российский боец смешанного стиля Ибрагим Халилов одержал противоречивую победу нокаутом на турнире WBK 22 в Ханчхоу (Китай) над узбеком Бахтияром Бартоновым

Халилов нокаутировал своего соперника за три секунды первого раунда, сообщает «Сегодня».

Однако неоднозначную реакцию болельщиков вызвало то, как он это сделал.

Во время традиционного приветствия бойцов перед боем он, едва коснувшись левой рукой перчаток Бартонова, тут же нанес ему нокаутирующий удар правой.

Фактически Халилов не нарушил правил, и судьи отдали ему победу. Однако возникло много споров насчет этичности данного поступка.

Видео и фото: Дмитрий Попов