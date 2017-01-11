«Динамо» отозвало иск к НБУ

Футбольный клуб «Динамо Киев» отозвал иск к Национальному банку Украины и Фонду гарантирования вкладов относительно своих вкладов в ПриватБанке

Об этом говорится в решении Окружного административного суда Киева от 29 декабря 2016 года, сообщает «РБК-Украина».

Вклады клуба в национализированном ПриватБанке, которые были принудительно конвертированы в капитал банка, пока остаются в активах финучреждения.

Ранее вклады «Динамо» попали под принудительную конвертацию в ПриватБанке. Это произошло в связи с тем, что во время проверки НБУ, комиссия регулятора признала ФК «Динамо Киев» связанным с банком лицом.

В соответствии с законодательством, средства таких лиц подлежат принудительной конвертации в капитал банка (процедура bail-in). В связи с этим, Фонд гарантирования вкладов принял решение о переводе вкладов «Динамо» в капитал ПриватБанка.

Позднее клуб оспорил оба решения в судебном порядке.

Сколько именно денег потеряло «Динамо», в определении не говорится.

Президентом ФК «Динамо» является Игорь Суркис. Братья Игорь и Григорий Суркисы - крупные украинские бизнесмены. Их основные активы находятся в энергетике, также они владеют А-банком, который был приобретен у Приватбанка.

В Приватбанке перед национализацией была «дыра» в 148 миллиардов гривен. Часть этих средств были решено покрыть за счет связанных лиц.

Фото: Dynamomania.