Российского бегуна отстранили на 4 года

Спортивный арбитражный суд Лозанны принял решение отстранить российского бегуна Максима Дылдина на 4 года
Как сообщили в федерации легкой атлетики России, бегун был наказан за отказ сдать допинг-пробу, сообщает «РБК-Украина».
Дисквалификация вступила в силу с 6 января.
Сам Дылдин принял решение завершить спортивную карьеру.
Напомним, российские чиновники признали создание государственной допинговой системы накануне Игр в Сочи в 2014 году.
Фото: «РБК-Украина».
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