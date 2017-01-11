Российского бегуна отстранили на 4 года

Спортивный арбитражный суд Лозанны принял решение отстранить российского бегуна Максима Дылдина на 4 года

Как сообщили в федерации легкой атлетики России, бегун был наказан за отказ сдать допинг-пробу, сообщает «РБК-Украина».

Дисквалификация вступила в силу с 6 января.

Сам Дылдин принял решение завершить спортивную карьеру.

Напомним, российские чиновники признали создание государственной допинговой системы накануне Игр в Сочи в 2014 году.

Фото: «РБК-Украина».