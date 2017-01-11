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Спорт

Исполнительный директор команды Формулы 1 ушел в отставку

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Падди Лоу оставил чемпионскую команду

Исполнительный директор Mercedes Падди Лоу оставил чемпионскую команду Ф1, чтобы, по свидетельствам ряда источников, перейти в Williams 

В конце прошлого года Лоу принял предложение присоединиться к Williams, где он в 1987-м начал свою карьеру в Формуле 1, сообщает «УНИАН».

Хотя британец сыграл важную роль в завоевании Mercedes трех чемпионских титулов подряд, его будущее в немецкой команде оказалось под вопросом в конце срока действия его контракта. Переговоры Лоу с руководителем Mercedes Motorsport Тото Вольффом были отложены до окончания кампании 2016 года, но в конце концов, Падди так и не получил заманчивого предложения. Считается, что он сообщил команде о своем решении после возвращения с рождественских праздников.

В Mercedes отказались отвечать на вопрос по этому поводу. Ситуация с Лоу весьма интригует, поскольку все происходит на фоне переговоров Mercedes с Williams о переходе Валттери Боттаса в чемпионскую конюшню. Были предположения, что частью сделки между двумя командами станет возможность Лоу немедленно приступить к выполнению своих обязанностей в Williams без традиционного в таких случаях многомесячного отпуска.

Ожидается, что Лоу займет руководящую должность в Гроуве, превратившись из чисто технического специалиста на одного из руководителей команды. Зато в Mercedes, по сообщениям источников, уже определились с тем, кто заменит Лоу. Им должен стать бывший технический директор Ferrari Джеймс Эллисон, как только закончится период его отпуска.

Фото: autoblog.gr

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Теги: Формула 1, Mercedes, Падди Лоу, Williams

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