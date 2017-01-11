«Химик» обыграл «Орадю» в Лиге Чемпионов

В Южном завершился матч баскетбольной Лиги чемпионов ФИБА, в котором украинский «Химик» принимал румынскую «Орадю» и одержал уверенную победу

Матч завершился со счетом 78:49, сообщает «УНИАН».

Хозяева площадки имели преимущество на протяжении всего матча. Если в первой четверти оно выражалось в минимальном 19:18, то затем быстро росло. 19:14, 19:6 и 21:11 - результаты последующих четвертей.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниэль Бехерано, на счету которого 19 очков и 9 подборов.

«Химик» одержал 3-ю победу при 9-ти поражениях, но не сможет уйти с последнего места в турнирной таблице. У оппонентов по группе не менее 4 побед.

Фото: khimik.com.ua