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Спорт

Состоялся восьмой этап Дакара-2017

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Из-за непогоды гонка снова была сокращена

Гонщики преодолевали расстояние от солончака Уюни в аргентинский город Сальта

Спецучасток для грузовиков сократили до 176 км, а для всех остальных – до 246 км, сообщает «Сегодня».

Из-за непогоды гонка снова была сокращена.

В классе мотоциклы Сэм Сандерленд пришел третьим, но при этом его преследователи финишировали еще ниже, что позволило новозеландцу укрепить свое лидерство в общем зачете.

Среди внедорожников восьмой этап выиграл Себастьен Леб и обошел в общем зачете Стефана Петеранселя.

В классе грузовики в общем зачете развернулась борьба за победу между двумя экипажами КАМАЗа, еще два представителя России погоню за победой практически завершили.

Мотоциклы:

1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда") – 4:28:21
2. Маттиас Валькнер (Австрия, KTM) + 00:3:51
3. Сэм Сандерленд (Новая Зеландия, KTM) + 00:3:54

Квадроциклы:

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха") – 5:26:46
2. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха") + 00:05:39
3. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха") + 00:07:16

Внедорожники:

1. Себастьен Леб (Франция, «Пежо") 4:11:02
2. Стефан Петерансель (Франция, «Пежо") +3:35
3. Сириль Депре (Франция, «Пежо") +5:13

Мотовездеходы:

1. Ли Донгшенг (Китай, «Полярис") – 06:30:15
2. Леандро Торрес (Бразилия, «Полярис") + 00:08:01
3. Равиль Маганов (Россия, «Полярис") + 00:20:46

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, «Рено") – 01:55:20
2. Федерико Вильягра (Аргентина, «Ивеко") + 00:00:17
3. Эдуард Николаев (Россия, КАМАЗ) + 00:00:42

Фото: Авторевю

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Теги: Аргентина, ралли, Дакар

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