Кенийские спортсмены будут находиться под наблюдением из-за допинга

109 сильнейших кенийских спортсменов будут находиться под постоянным наблюдением доверенных врачей из-за допинга

Пять докторов будут постоянно работать с кенийскими атлетами, сообщает «Сегодня».

Вступление в эту программу станет обязательным для спортсмена, который хочет представлять свою страну на международных форумах.

Напомним, что следователь WADA Ричард Макларен заявил, что найденная им информация о допинге касается девяти федераций.

Фото: lenta.ru.