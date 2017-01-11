Кенийские спортсмены будут находиться под наблюдением из-за допинга

109 сильнейших кенийских спортсменов будут находиться под постоянным наблюдением доверенных врачей из-за допинга
Пять докторов будут постоянно работать с кенийскими атлетами, сообщает «Сегодня».
Вступление в эту программу станет обязательным для спортсмена, который хочет представлять свою страну на международных форумах.
Напомним, что следователь WADA Ричард Макларен заявил, что найденная им информация о допинге касается девяти федераций.
Фото: lenta.ru.
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